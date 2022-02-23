Евродепутат Жювен: Киев может выйти из кризиса, признав автономию ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал он в комментарии ТАСС.
Жювен выразил сожаление в связи с тем, что Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики, но вместе с тем отметил, что за восемь лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства.
«Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей», — заявил евродепутат.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.