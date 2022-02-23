Евродепутат Жювен: Киев может выйти из кризиса, признав автономию ЛНР и ДНР

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Урегулирование украинского кризиса возможно в том случае, если официальный Киев оперативно признает широкую автономию республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями, заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
Евродепутат Жювен: Киев может выйти из кризиса, признав автономию ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал он в комментарии ТАСС.

Жювен выразил сожаление в связи с тем, что Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики, но вместе с тем отметил, что за восемь лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства.

«Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей», — заявил евродепутат.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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