Премьер Канады Трюдо объявил об отправке военного контингента в Европу

Власти Канады отправят до 460 военных для обеспечения безопасности в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

«Сегодня я также разрешаю развёртывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции. Это включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развёртывание дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации», — приводит РИА Новости слова Трюдо.

По его словам, данные меры необходимы «для достижения мира и безопасности» в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решения о финансовой поддержке Украины.

19 февраля на Украину прибыл самолёт с военной помощью из Канады.