Премьер Канады Трюдо объявил об отправке военного контингента в Европу
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«Сегодня я также разрешаю развёртывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции. Это включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развёртывание дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации», — приводит РИА Новости слова Трюдо.
По его словам, данные меры необходимы «для достижения мира и безопасности» в Европе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решения о финансовой поддержке Украины.
19 февраля на Украину прибыл самолёт с военной помощью из Канады.