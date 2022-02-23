Премьер Канады Трюдо объявил об отправке военного контингента в Европу

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Власти Канады отправят до 460 военных для обеспечения безопасности в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.
Премьер Канады Трюдо объявил об отправке военного контингента в Европу
  • AFP
  • © DAVE CHAN

«Сегодня я также разрешаю развёртывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции. Это включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развёртывание дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации», — приводит РИА Новости слова Трюдо.

По его словам, данные меры необходимы «для достижения мира и безопасности» в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решения о финансовой поддержке Украины.

19 февраля на Украину прибыл самолёт с военной помощью из Канады.

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