Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях против российских чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях в отношении российских чиновников в связи с признанием ДНР и ЛНР.

«Шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика», — написала Захарова в Telegram.

Ранее на странице Борреля в Twitter появился пост, что санкции Евросоюза лишат депутатов Госдумы России вечеринок в Сен-Тропе и шопинга в Милане. Позднее твит был удалён.

Боррель отметил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.