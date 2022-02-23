Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях против российских чиновников

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях в отношении российских чиновников в связи с признанием ДНР и ЛНР.
Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях против российских чиновников
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«Шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика», — написала Захарова в Telegram

Ранее на странице Борреля в Twitter появился пост, что санкции Евросоюза лишат депутатов Госдумы России вечеринок в Сен-Тропе и шопинга в Милане. Позднее твит был удалён.

Боррель отметил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

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