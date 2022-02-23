МИД Словакии сделал представление российскому послу Братчикову из-за признания ЛНР и ДНР

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Министерство иностранных дел Словакии сделало представление российскому послу в Братиславе Игорю Братчикову в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР.
МИД Словакии сделал представление российскому послу Братчикову из-за признания ЛНР и ДНР
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«Посол России в Словакии Игорь Братчиков был приглашён в МИД республики. Ему было сделано представление в связи с признанием Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — рассказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Виталий Житнюк.

Ранее МИД Нидерландов сделал представление российскому послу Александру Шульгину из-за Россией признания ЛНР и ДНР.

Представительство Франции в ЕС сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утверждён 23 февраля.

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