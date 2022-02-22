Глава МИД Италии заявил о планах провести встречу Совета ЕС по иностранным делам в Киеве

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о работе над проведением встречи Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

Об этом он сказал по итогам саммита глав МИД стран ЕС.

«Мы работаем над инициативой проведения заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием 27 стран-членов и верховного представителя в Киеве», — цитирует РИА Новости Ди Майо.

По его словам, такая инициатива прорабатывается, чтобы «дать чёткий сигнал солидарности украинскому народу».

Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС.