Глава МИД Италии заявил о планах провести встречу Совета ЕС по иностранным делам в Киеве
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Об этом он сказал по итогам саммита глав МИД стран ЕС.
«Мы работаем над инициативой проведения заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием 27 стран-членов и верховного представителя в Киеве», — цитирует РИА Новости Ди Майо.
По его словам, такая инициатива прорабатывается, чтобы «дать чёткий сигнал солидарности украинскому народу».
Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС.