Боррель предупредил Белоруссию о санкциях в случае поддержки действий России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Минск о готовности ввести ограничения в отношении официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России.
Боррель предупредил Белоруссию о санкциях в случае поддержки действий России
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«Я готов внести предложения по принятию мер против тех, кто оказывает поддержку российскому правительству», — подчеркнул он на пресс-конференции в Париже по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС. Слова Борреля приводит ТАСС.

Глава дипломатии ЕС также сказал, что Евросоюз пристально следит за следующим шагом Белоруссии, которая поддерживает действия России в отношении суверенитета Украины.

Ранее он заявил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

При этом президент России Владимир Путин не значится в списке санкций Евросоюза.

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