Российский МИД: Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — отмечается в заявлении.
В министерстве указали, что дипмиссии России на Украине с 2014 года неоднократно подвергались нападениям и провокациям, а дипломаты становились объектами агрессивных действий.
«В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта», — подчёркивается в сообщении.
10 февраля российское посольство в Киеве сообщило, что идёт проработка вопроса о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства временно покинул Украину.