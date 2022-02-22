Российский МИД: Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — отмечается в заявлении.

В министерстве указали, что дипмиссии России на Украине с 2014 года неоднократно подвергались нападениям и провокациям, а дипломаты становились объектами агрессивных действий.

«В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта», — подчёркивается в сообщении.

10 февраля российское посольство в Киеве сообщило, что идёт проработка вопроса о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства временно покинул Украину.