В посольстве России сообщили о проработке вопроса об отъезде с Украины неосновного персонала

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Российское посольство в Киеве сообщило, что идёт проработка вопроса о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства временно покинул Украину.
В посольстве России сообщили о проработке вопроса об отъезде с Украины неосновного персонала
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — сказал он.

При этом РИА Новости сообщило, что посольство продолжает работу в штатном режиме. Отмечается, что решение о частичной эвакуации сотрудников с Украины не принималось, но этот вопрос прорабатывается в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. 

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