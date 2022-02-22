Вице-президент ЕК Шефчович объявил о подготовке первого пакета санкций против России
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«Мы предлагаем набор санкций… Набор мер состоит из первого нашего ответа», — цитирует РИА Новости его заявление.
Шефчович добавил, что в случае дальнейших российских агрессивных действий рестрикции будут расширены.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».