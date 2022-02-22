Вице-президент ЕК Шефчович объявил о подготовке первого пакета санкций против России

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после совета министров стран ЕС по общим делам заявил, что Евросоюз готовит первый ответ России из-за ситуации с Украиной.

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«Мы предлагаем набор санкций… Набор мер состоит из первого нашего ответа», — цитирует РИА Новости его заявление. Шефчович добавил, что в случае дальнейших российских агрессивных действий рестрикции будут расширены. Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».