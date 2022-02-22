Глава МИД ФРГ Бербок анонсировала увеличение финансовой поддержки Украины
- Legion-Media
По её словам, Германия полностью солидарна с Украиной и это проявляется в стремительном ответе по санкциям.
«Мы также подготовили уже в последние недели финансовую поддержку Украине. Она не только продолжится, но и увеличится в предстоящие месяцы», — приводит РИА Новости слова Бербок перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Париже.
Ранее Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».