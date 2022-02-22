Глава МИД ФРГ Бербок анонсировала увеличение финансовой поддержки Украины

Короткая ссылка
Германия нарастит финансовую поддержку Украины в предстоящие месяцы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ Бербок анонсировала увеличение финансовой поддержки Украины
  • Legion-Media

По её словам, Германия полностью солидарна с Украиной и это проявляется в стремительном ответе по санкциям.

«Мы также подготовили уже в последние недели финансовую поддержку Украине. Она не только продолжится, но и увеличится в предстоящие месяцы», — приводит РИА Новости слова Бербок перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Париже.

Ранее Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить