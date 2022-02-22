Глава МИД ФРГ Бербок анонсировала увеличение финансовой поддержки Украины

Германия нарастит финансовую поддержку Украины в предстоящие месяцы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По её словам, Германия полностью солидарна с Украиной и это проявляется в стремительном ответе по санкциям.

«Мы также подготовили уже в последние недели финансовую поддержку Украине. Она не только продолжится, но и увеличится в предстоящие месяцы», — приводит РИА Новости слова Бербок перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Париже.

Ранее Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».