CNN: американский спецназ покинул территорию Украины

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Бойцы спецназа США покинули территорию Украины, их последней миссией было сопровождение американских дипломатов в Польшу. Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.
CNN: американский спецназ покинул территорию Украины
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«Силы спецназа США покинули Украину», — привела она в своём Twitter слова представителя Европейского командования США.

Также она сообщила со ссылкой на источник, что последней задачей американского спецназа на Украине было сопровождение персонала посольства США в Польшу прошлой ночью.

Ранее Bloomberg писал, что администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу.

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