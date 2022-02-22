CNN: американский спецназ покинул территорию Украины

Бойцы спецназа США покинули территорию Украины, их последней миссией было сопровождение американских дипломатов в Польшу. Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.

«Силы спецназа США покинули Украину», — привела она в своём Twitter слова представителя Европейского командования США.

Также она сообщила со ссылкой на источник, что последней задачей американского спецназа на Украине было сопровождение персонала посольства США в Польшу прошлой ночью.

Ранее Bloomberg писал, что администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу.