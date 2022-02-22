Венгрия передислоцирует свои войска в восточную часть страны

Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил о намерении передислоцировать венгерские войска в восточную часть страны.

Об этом сообщает местный телеканал M1. Как отмечается, Бенке подчеркнул, что первые военные части могут отправиться на восток уже днём 22 февраля.

«Задача венгерских вооружённых сил двойная: одна — обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая — закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооружённая группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащённых вооружённых сил. Другими словами, границу нужно укреплять», — цитирует его РИА Новости.

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