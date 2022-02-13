В Польше начали подготовку к возможному наплыву беженцев с Украины

Власти Польши готовятся к разным сценариям развития ситуации на Украине, в том числе к большому наплыву беженцев, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский.

«Мы готовимся к разным сценариям. Одним из них являются действия воевод, связанные с возможным наплывом беженцев с Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасное убежище», — написал он в Twitter.

Ранее, как сообщал Fox News, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины Штаты готовятся к кризису беженцев и миграционному кризису.

Также глава Минобороны Румынии Василе Дынку заявил, что страна готовится принимать беженцев с Украины на случай возможной эскалации конфликта в стране.