Экономист Марголин прокомментировал введение Британией санкций против российских банков

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Полина Полетаева
Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин прокомментировал в беседе с RT введение Великобританией санкций против пяти российских банков.
Экономист Марголин прокомментировал введение Британией санкций против российских банков
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Под ограничительные меры попали банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

«Выглядит это таким образом, что они ввели санкции просто потому, что не могли не ввести. И общем-то ничего страшного — пошумят и успокоятся», — отметил Марголин.

Эксперт добавил, что с учётом осложнения геополитической ситуации фондовый рынок «несколько просел».

«Давление на рубль есть. Но сейчас, как мне кажется, все эти ожидания успокоятся. Я не думаю, что будет принято что-то такое, что кардинально изменит то, что существовало ещё два-три дня назад. Всё равно все понимали, что какие-то санкции против нас введут. Поэтому надо быть спокойными, сохранять уверенность в своей правоте и двигаться дальше», — заключил собеседник RT. 

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков.

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