Путин назвал госпереворот на Украине моментом начала ухудшения отношений с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине.

Об этом он рассказал на переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Москве.

«К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимоотношений с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сценарий, при котором может произойти разрыв дипломатических отношений России и Украины, в Кремле считают нежелательным.