В Кремле заявили о нежелательности разрыва дипотношений России и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сценарий, при котором может произойти разрыв дипломатических отношений России и Украины, в Кремле считают нежелательным.

«Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.