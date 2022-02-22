В Кремле заявили о нежелательности разрыва дипотношений России и Украины

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сценарий, при котором может произойти разрыв дипломатических отношений России и Украины, в Кремле считают нежелательным.
В Кремле заявили о нежелательности разрыва дипотношений России и Украины
  • Legion-Media

«Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.

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