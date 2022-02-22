Канцлер Австрии рассказал о возможном влиянии санкций на «Северный поток — 2»
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.
«Ясно, что если серьёзный санкционный режим вступит в силу, то он, конечно, затронет «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.