Канцлер Австрии рассказал о возможном влиянии санкций на «Северный поток — 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что если серьёзный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет «Северный поток — 2».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.

«Ясно, что если серьёзный санкционный режим вступит в силу, то он, конечно, затронет «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.