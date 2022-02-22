Зампредседателя Совбеза Медведев заявил о плохо усвоенных США и НАТО уроках 2008 года

Соединённые Штаты и страны НАТО плохо усвоили уроки, которые Россия преподала им по ситуации в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей», — приводит РИА Новости его слова.

Медведев добавил, что Россия «преподала наглядный урок» НАТО, США и всем, кто был агрессивно настроен против россиян.

«Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что Запад намеревается перекроить карту мира и выдвинуться на рубежи России.