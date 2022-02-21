Медведев заявил о желании Запада перекроить карту мира

Запад намеревается перекроить карту мира и выдвинуться на рубежи России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Только что и Владимир Владимирович, и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединённых Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу», — сказал Медведев на заседании Совбеза.

По его словам, Запад намерен выдвинуться на российские рубежи и практически поставить Россию в безвыходное положение.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России рассказал о заверениях американского президента Джо Байдена касательно того, что Украину «не собираются принимать в НАТО завтра».