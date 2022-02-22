Сирия выразила солидарность с признанными Россией ДНР и ЛНР
- Gettyimages.ru
«Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской Республиками. Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека», — цитирует министра ТАСС.
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии — это «глубокое сотрудничество, прочное».
«И мы будем продолжать или начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять наше сотрудничество с Россией», — добавил Микдад.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.