Сирия выразила солидарность с признанными Россией ДНР и ЛНР

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Сирия выражает солидарность с признанными Россией Донецкой и Луганской Народными Республиками, Дамаск готов сотрудничать с ними. Об этом заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад на XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Сирия выразила солидарность с признанными Россией ДНР и ЛНР
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«Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской Республиками. Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии — это «глубокое сотрудничество, прочное».

«И мы будем продолжать или начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять наше сотрудничество с Россией», — добавил Микдад.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

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