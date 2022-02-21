Франция созвала заседание по безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины

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Франция созвала экстренное заседание Совета безопасности по вопросу ситуации на Украине, сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Франция созвала заседание по безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

«Французский президент Эммануэль Макрон собирает встречу Совета безопасности по Украине», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл срочные консультации с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем и созвал заседание СНБО Украины.

В ходе заседания члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

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