Франция созвала заседание по безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины
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«Французский президент Эммануэль Макрон собирает встречу Совета безопасности по Украине», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
#BREAKING French President Macron calls defence council meeting over Ukraine: presidency pic.twitter.com/dYUy2t3TMw— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл срочные консультации с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем и созвал заседание СНБО Украины.
В ходе заседания члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.