Франция созвала заседание по безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины

Франция созвала экстренное заседание Совета безопасности по вопросу ситуации на Украине, сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Французский президент Эммануэль Макрон собирает встречу Совета безопасности по Украине», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

#BREAKING French President Macron calls defence council meeting over Ukraine: presidency pic.twitter.com/dYUy2t3TMw — AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл срочные консультации с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем и созвал заседание СНБО Украины.

В ходе заседания члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.