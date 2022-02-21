Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза России

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого проинформировал их об итогах внеочередного заседания Совбеза России.
Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза России
  • AP

«Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе заседания члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

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