Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Боррель: ЕС призывает Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

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Европейский союз призывает Россию не признавать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС призывает Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР
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По его словам, в ЕС следили за заседанием Совета безопасности России с обеспокоенностью.

«Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и Минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области», — приводит ТАСС слова Борреля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. 

Ранее члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР в ходе внеочередного заседания Совбеза.

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