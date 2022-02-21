Боррель: ЕС призывает Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

Европейский союз призывает Россию не признавать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, в ЕС следили за заседанием Совета безопасности России с обеспокоенностью.

«Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и Минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области», — приводит ТАСС слова Борреля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР в ходе внеочередного заседания Совбеза.