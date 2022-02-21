Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Лавров и глава МИД Германии Бербок обсудили провокации в Донбассе

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с германской коллегой Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили военные провокации в Донбассе.
Лавров и глава МИД Германии Бербок обсудили провокации в Донбассе
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«Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооружённые провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также призвал германскую сторону оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого рассказал про обстрелы территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.

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