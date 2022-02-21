Лавров: Россия намерена добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО

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Россия продолжит добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на внеочередном заседании Совета безопасности России.
Лавров: Россия намерена добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО
  • AP

RT вёл трансляцию с заседания.

«Мы готовы обсуждать те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей, но делать это мы будем исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят», — заявил Лавров.

Среди таких вопросов он назвал прекращение расширения НАТО на восток.

Ранее Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности.

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