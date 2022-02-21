Лавров: Россия намерена добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО

Россия продолжит добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на внеочередном заседании Совета безопасности России.

AP

RT вёл трансляцию с заседания. «Мы готовы обсуждать те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей, но делать это мы будем исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят», — заявил Лавров. Среди таких вопросов он назвал прекращение расширения НАТО на восток. Ранее Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности.