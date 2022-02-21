Депутат Белик отреагировал на планы Еврокомиссии использовать «рычаг» против России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Запада ввести новые экономические ограничения в отношении России в случае «вторжения на Украину».
Депутат Белик отреагировал на планы Еврокомиссии использовать «рычаг» против России
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По мнению депутата, если Европа хочет использовать санкции в качестве «рычага давления», то «может навредить сама себе и ударить по собственной экономике».

«Надавить на Россию не получится, как бы ни старались наши европейские коллеги. За восемь лет стало ясно, что экономические и финансовые инструменты давления имеют обратный эффект для европейского и американского бизнеса, представители которого понимают, к каким негативным последствиям приведёт введение нового пакета санкций против нашей страны», — уточнил собеседник RT.

Он также отметил, что за это время Россия научилась выходить из «непростых ситуаций, созданных этими ограничениями».

Ранее глава ЕК назвала экономические санкции главным рычагом давления на Россию.

При этом Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические рестрикции могут затронуть все товары, которые требуются России для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить».

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