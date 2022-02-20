В ОП назвали двойными стандартами заявление главы Евросовета об «оливковой ветви» для России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».

«Это, конечно, классическая политика двойных стандартов, потому что сама Европа, как мы видим, целенаправленно игнорирует военную провокацию со стороны Киева в отношении людей, которые живут в Донбассе», — отметил Данюк.

Он добавил, что Европа максимально потакает американской политике, которая увеличивает военный контингент и «пытается развернуть военную инфраструктуру на границах с Россией».

«В реальности именно Россия говорит, что нужно сесть за стол переговоров и именно Россию в виртуальном мире пытаются выставить как сторону, которая не хочет договариваться», — уточнил эксперт.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь».