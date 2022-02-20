В ОП назвали двойными стандартами заявление главы Евросовета об «оливковой ветви» для России
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«Это, конечно, классическая политика двойных стандартов, потому что сама Европа, как мы видим, целенаправленно игнорирует военную провокацию со стороны Киева в отношении людей, которые живут в Донбассе», — отметил Данюк.
Он добавил, что Европа максимально потакает американской политике, которая увеличивает военный контингент и «пытается развернуть военную инфраструктуру на границах с Россией».
«В реальности именно Россия говорит, что нужно сесть за стол переговоров и именно Россию в виртуальном мире пытаются выставить как сторону, которая не хочет договариваться», — уточнил эксперт.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь».