В ОП назвали двойными стандартами заявление главы Евросовета об «оливковой ветви» для России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».
В ОП назвали двойными стандартами заявление главы Евросовета об «оливковой ветви» для России
  • © NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U
  • Legion-Media

«Это, конечно, классическая политика двойных стандартов, потому что сама Европа, как мы видим, целенаправленно игнорирует военную провокацию со стороны Киева в отношении людей, которые живут в Донбассе», — отметил Данюк.

Он добавил, что Европа максимально потакает американской политике, которая увеличивает военный контингент и «пытается развернуть военную инфраструктуру на границах с Россией».

«В реальности именно Россия говорит, что нужно сесть за стол переговоров и именно Россию в виртуальном мире пытаются выставить как сторону, которая не хочет договариваться», — уточнил эксперт.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Запад не намерен вечно  предлагать России «оливковую ветвь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить