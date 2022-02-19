Лавров: игнорирование требований России пагубно влияет на стабильность в Европе и мире

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Игнорирование требований России по вопросам безопасности пагубно влияет на стабильность в Европе и мире. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.
Лавров: игнорирование требований России пагубно влияет на стабильность в Европе и мире
  • РИА Новости

Отмечается, что Лавров заявил о необходимости добросовестного соблюдения всеми государствами обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности.

«Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на Европейском континенте, но и в мире в целом», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также отметил, что украинские власти демонстративно отказываются от выполнения минского комплекса мер и продолжают вооружённые провокации в Донбассе.

Стороны подтвердили безальтернативность реализации Минских соглашений в целях достижения устойчивого мира на Украине.

Ранее стало известно, что Ле Дриан провёл телефонный разговор с Лавровым.

Министр иностранных дел Франции отметил сохранение пространства для диалога между Европой и Россией.

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