Канцлер ФРГ Шольц: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке
- AP
Об этом он сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», — приводит РИА Новости слова Шольца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.