Канцлер ФРГ Шольц: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке, в обозримом будущем этого не случится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», — приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.