Handelsblatt: «вторжение» противоречит планам России по нерасширению НАТО на восток
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«(Президент России Владимир. — RT) Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм», — заявил он.
Мангольд также отметил, что население России выступает против эскалации ситуации, и власти вынуждены учитывать это.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.