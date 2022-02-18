Белый дом: Россия станет парией для мирового сообщества в случае эскалации на Украине

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Россия в случае вторжения на Украину станет изгоем в международном сообществе и лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в таком случае Россию изолируют от глобальных финансовых рынков и лишат доступа к сложным технологиям.

Сингх также пригрозил России оттоком капитала, растущим давлением на рубль, всплеском инфляции. Также он заявил о вероятности более высокой стоимости заимствований, экономического сжатия и эрозии производительного потенциала.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают ряд санкций в отношении близкого окружения российского лидера Владимира Путина.

До этого американские сенаторы Чак Шумер, Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию о полной поддержке санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.