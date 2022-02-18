Генсек ООН Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь продолжает верить, что мировые лидеры продолжат переговоры, даже если займёт много времени решать эту проблему. Конфликт будет катастрофой не только для населения Украины, но и для региона в целом», — сказал Дюжаррик.

По его словам, у Гутерреша был ряд контактов с европейскими и другими партнёрами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал критической ситуацию в Донбассе.