Глава МИД Германии Бербок считает «опасным» сближение России и Китая

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Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что сближение России и Китая несёт опасность. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава МИД Германии Бербок считает «опасным» сближение России и Китая
  • AP

Бербок задали вопрос, опасается ли она сближения Москвы и Пекина.

«Если мы увидим этот альянс, это будет опасно», — цитирует её ТАСС.

Россия и Китай во время саммита 4 февраля подписали 16 документов, включая совместное заявление.

В нём, в частности, указывается, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, а дружба между странами не имеет границ.

Как отмечали в НАТО, на фоне «подъёма России и Китая» альянсу приходится «следить за всем».

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