Глава МИД Германии Бербок считает «опасным» сближение России и Китая
- AP
Бербок задали вопрос, опасается ли она сближения Москвы и Пекина.
«Если мы увидим этот альянс, это будет опасно», — цитирует её ТАСС.
Россия и Китай во время саммита 4 февраля подписали 16 документов, включая совместное заявление.
В нём, в частности, указывается, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, а дружба между странами не имеет границ.
Как отмечали в НАТО, на фоне «подъёма России и Китая» альянсу приходится «следить за всем».