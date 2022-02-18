Пражский суд счёл возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину

Горсуд Праги счёл возможной выдачу Украине гражданина России Александра Франчетти в случае запроса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг.

«Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину», — сказал он.

Как отметил адвокат россиянина Денис Кашицын, сторона защиты Франчетти намерена подать апелляцию.

Уточняется, что дело может быть передано для рассмотрения в Верховном суде республики, а окончательный вердикт выносит глава Минюста Чехии Павел Блажек.

В сентябре 2021 года Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.