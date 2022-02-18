Пражский суд счёл возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину

Короткая ссылка
Горсуд Праги счёл возможной выдачу Украине гражданина России Александра Франчетти в случае запроса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг.
Пражский суд счёл возможной выдачу россиянина Франчетти на Украину
  • РИА Новости

«Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину», — сказал он.

Как отметил адвокат россиянина Денис Кашицын, сторона защиты Франчетти намерена подать апелляцию.

Уточняется, что дело может быть передано для рассмотрения в Верховном суде республики, а окончательный вердикт выносит глава Минюста Чехии Павел Блажек.

В сентябре 2021 года Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить