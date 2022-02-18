Посол России в Лондоне назвал сиюминутным союз Британии, Украины и Польши

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Союз Великобритании, Украины и Польши — сиюминутный, так как не отвечает интересам этих стран, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
Посол России в Лондоне назвал сиюминутным союз Британии, Украины и Польши
  • РИА Новости

«Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного — экономического фундамента взаимодействия. На нём можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного», — цитирует дипломата РИА Новости.

По мнению Келина, можно объявить о любых тройственных союзах через голову прочих европейских стран, однако в данном случае альянс носит скорее искусственный характер.

«Мне кажется, это такая сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция. Она проживёт какое-то время в умах, но не сильно», — добавил он.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее объявил о создании нового трёхстороннего формата Украины, Британии и Польши.

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