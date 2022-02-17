Глава МИД Украины Кулеба объявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Британией

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового трёхстороннего формата Украины, Британии и Польши.
Глава МИД Украины Кулеба объявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Британией
  • AP

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об (инициированном. — RT) Украиной, Великобританией и Польшей новом трёхстороннем формате сотрудничества», — цитирует Кулебу ТАСС.

Польский глава МИД на мероприятии отсутствовал, по словам Кулебы, он «дистанционно с ними».

«Мы объявляем именно об учреждении именно этого трёхстороннего украинско-польско-британского формата», — сказал Кулеба.

17 февраля Лиз Трасс прибыла на Украину с официальным визитом.

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