Глава британского МИД Трасс прибыла на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла на Украину с официальным визитом.

Об этом заявила в своём Twitter британский посол в украинской столице Мелинда Симмонс.

«Самолёт Лиз Трасс приземлился в Киеве», — написала она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».