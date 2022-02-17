Глава британского МИД Трасс прибыла на Украину

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла на Украину с официальным визитом.
Глава британского МИД Трасс прибыла на Украину
  • globallookpress.com

Об этом заявила в своём Twitter британский посол в украинской столице Мелинда Симмонс.

«Самолёт Лиз Трасс приземлился в Киеве», — написала она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

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