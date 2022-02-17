Глава британского МИД Трасс прибыла на Украину
- globallookpress.com
Об этом заявила в своём Twitter британский посол в украинской столице Мелинда Симмонс.
«Самолёт Лиз Трасс приземлился в Киеве», — написала она.
Wheels down for @trussliz arrival in Kyiv! pic.twitter.com/MBWuoHq3gm— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 17, 2022
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».