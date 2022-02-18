Глава МИД Греции Дендиас выразил обеспокоенность безопасностью сограждан на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Греции Никос Дендиас выразил обеспокоенность по поводу безопасности сограждан, находящихся на Украине.
Глава МИД Греции Дендиас выразил обеспокоенность безопасностью сограждан на Украине
  • AP

«Что особенно важно для Греческой Республики — это вопрос, касающийся греческой диаспоры, которая многочисленна на Украине, в частности в Мариуполе, что находится вблизи линии соприкосновения», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам Дендиаса, правительство премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обязуется сделать всё возможное для защиты находящейся там диаспоры.

Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе.

В ДНР сообщили, что ВСУ готовят высадку морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье республики, и осуществить наступление в тыл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить