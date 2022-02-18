Глава МИД Греции Дендиас выразил обеспокоенность безопасностью сограждан на Украине

Глава МИД Греции Никос Дендиас выразил обеспокоенность по поводу безопасности сограждан, находящихся на Украине.

«Что особенно важно для Греческой Республики — это вопрос, касающийся греческой диаспоры, которая многочисленна на Украине, в частности в Мариуполе, что находится вблизи линии соприкосновения», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам Дендиаса, правительство премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обязуется сделать всё возможное для защиты находящейся там диаспоры.

Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе.

В ДНР сообщили, что ВСУ готовят высадку морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье республики, и осуществить наступление в тыл.