Песков: нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех

Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересов всех остальных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости предоставить Киеву гарантии, как у стран НАТО.

«Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. А мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это именно тот тезис, который отстаивает Москва и который ранее глава МИД России Сергей Лавров разъяснил коллегам из США и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ ранее заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.