РИА Новости: военные России применили по террористам в Сирии модернизированный дрон «Ланцет»

Российские военные применили по террористам в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса, или дрона-камикадзе, «Ланцет», которая способна нести боевую часть большей массы.

«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Отмечается, что новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полёта.

В декабре 2021 года появилось видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как Снайпер Тоу.

На видео российский оператор барражирующих боеприпасов рассказал о подробностях операции апреля 2020 года, в рамках которой он ликвидировал боевика «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.