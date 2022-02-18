Посольство России: высказывание главы МИД Канады о Донбассе вызывает разочарование

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Высказывание главы канадского МИД Мелани Жоли о якобы военных действиях России в Донбассе вызывает глубокое разочарование и не имеет ничего общего с реальностью, заявили в российском посольстве в Оттаве.
Посольство России: высказывание главы МИД Канады о Донбассе вызывает разочарование
  • AP
  • © Johanna Geron

«Категорически отвергаем сообщение в Twitter-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 17 февраля о «неспровоцированных военных действиях России в Донбассе»... Подобные заявления вызывают глубокое разочарование», — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

В посольстве отметили, что подобные высказывания «не имеют ничего общего с реальностью» и направлены на отвлечение внимания от агрессивной политики киевского режима, который ведёт многолетнюю войну с собственным народом и саботирует минский процесс.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли опубликовала в Twitter серию постов, в которых решительно осудила «неспровоцированную военную активность России в Донбассе и на Украине».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 февраля проведёт переговоры с американским лидером Джо Байденом и рядом европейских политиков для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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