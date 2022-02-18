Глава МИД ФРГ Бербок назвала потерей отказ России от участия в Мюнхенской конференции

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Отказ российских официальных лиц от участия в Мюнхенской конференции по безопасности является потерей. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Я еду сегодня в Мюнхен, чтобы обсудить то, как мы можем ответить на логику угроз применения силы и военной эскалации логикой диалога. Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями. То, что Россия не использует эту возможность, является потерей», — цитирует Бербок ТАСС.

По её словам, Мюнхенская конференция по безопасности является платформой для обсуждения вопросов безопасности в Европе, «которая сегодня подвергается тяжёлому испытанию».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица России не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах

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