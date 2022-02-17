Британия начинает переброску войск и техники в Эстонию

Британия начинает переброску своих войск и военной техники в Эстонию. Об этом заявили в британском Министерстве обороны.

«Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и направляет дополнительное оборудование, включая танки и боевые бронированные машины. Войска и техника начнут переброску в Эстонию сегодня», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Королевская боевая группа Уэльса покинет Сеннелагер в Германии и базы в Британии и начнёт прибывать в Эстонию на следующей неделе.

Вертолёты Apache также отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе.

Кроме того, четыре самолёта Typhoon начнут патрулировать небо вместе с союзниками по НАТО в Восточной Европе, а британский корабль HMS Trent уже начал патрулирование в восточной части Средиземного моря.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия якобы пытается сфабриковать повод для эскалации на Украине, чтобы оправдать своё последующее «вторжение» на её территорию.

В российском МИД специально для Лондона повторили, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать.

Вместе с тем там призвали Британию «доказать, что она не собирается ни на кого нападать».