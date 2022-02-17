Захарова: Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию отношений
- Gettyimages.ru
Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.
«К сожалению, в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что «мириться с таким дискриминационным подходом Россия не намерена».
17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана.
Как сообщили в американском посольстве, Вашингтон ответит на это решение.
В МИД России заявили, что заместитель главы дипмиссии США в Москве Барт Горман был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.