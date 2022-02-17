Захарова: Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию отношений

Короткая ссылка
Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию отношений
  • Gettyimages.ru

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.

«К сожалению, в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «мириться с таким дискриминационным подходом Россия не намерена».

17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана.

Как сообщили в американском посольстве, Вашингтон ответит на это решение.

В МИД России заявили, что заместитель главы дипмиссии США в Москве Барт Горман был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить