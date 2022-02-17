Захарова: Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию отношений

Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.

«К сожалению, в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «мириться с таким дискриминационным подходом Россия не намерена».

17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана.

Как сообщили в американском посольстве, Вашингтон ответит на это решение.

В МИД России заявили, что заместитель главы дипмиссии США в Москве Барт Горман был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.