Замглавы МИД Вершинин осудил попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал несостоятельными и безосновательными попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине.
Замглавы МИД Вершинин осудил попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
  • Legion-Media

В ходе заседания Совбеза ООН Вершинин отметил, что Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в рамках координационного механизма и предлагает различные варианты, которые не позволяют эффективно реагировать на случаи нарушения режима прекращения огня.

«Попытки переложить ответственность на Россию, выставить её стороной конфликта несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований», — цитирует РИА Новости замглавы МИД России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины. 

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