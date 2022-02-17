Замглавы МИД Вершинин осудил попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал несостоятельными и безосновательными попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине.

В ходе заседания Совбеза ООН Вершинин отметил, что Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в рамках координационного механизма и предлагает различные варианты, которые не позволяют эффективно реагировать на случаи нарушения режима прекращения огня.

«Попытки переложить ответственность на Россию, выставить её стороной конфликта несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований», — цитирует РИА Новости замглавы МИД России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины.