США отправляют на учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии 

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Соединённые Штаты отправляют на учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
США отправляют на учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии 
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Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

«Я хотел бы выразить признательность Болгарии, которая только сегодня согласилась принять роту Сухопутных сил США на (бронетранспортерах. — RT) Stryker для совместной тренировочной деятельности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Остина, войска выдвинутся в ближайшие дни из ФРГ.

При этом в Министерстве обороны Болгарии уточнили, что планируется «очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты».

Ранее министры обороны стран НАТО решили рассмотреть развёртывание новых боевых групп в Румынии.

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