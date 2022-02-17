США отправляют на учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии 

Соединённые Штаты отправляют на учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Я хотел бы выразить признательность Болгарии, которая только сегодня согласилась принять роту Сухопутных сил США на (бронетранспортерах. — RT) Stryker для совместной тренировочной деятельности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Остина, войска выдвинутся в ближайшие дни из ФРГ.

При этом в Министерстве обороны Болгарии уточнили, что планируется «очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты».

Ранее министры обороны стран НАТО решили рассмотреть развёртывание новых боевых групп в Румынии.