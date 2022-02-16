Министры обороны стран НАТО решили рассмотреть развёртывание новых боевых групп в Румынии
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«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развёртывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии», — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, он приветствует инициативу Франции «вести эту группу».
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО рассчитывают разместить постоянную боевую группировку в Румынии.
Также в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».