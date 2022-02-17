Генсек НАТО рассказал об отправке военного снаряжения и инструкторов на Украину

Страны НАТО предоставляют Украине военное снаряжение, разведданные, финансовую помощь и отправляют военных инструкторов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО помогает Украине защищать себя. Самозащита — право каждой страны, и союзники по НАТО помогают ей, в том числе предоставлением инструкторов, военного снаряжения, разведданных и значительной финансовой поддержки», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран — участниц организации.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не имеет планов по развёртыванию наступательных систем на Украине.