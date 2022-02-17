В Кремле прокомментировали сообщения о полёте российского спецборта в Исландию
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Он ответил на вопрос, использовался ли этот спецборт российской делегацией для переговоров с НАТО или США, о которых не объявлялось.
Песков объяснил, что специальный лётный отряд осуществляет полёты в соответствии со служебной целесообразностью — перевозит российские делегации и официальных лиц.
«Но я не готов вам давать какую-то информацию конкретно обо всех перелётах», — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров.