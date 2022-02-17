В Кремле прокомментировали сообщения о полёте российского спецборта в Исландию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о полёте российского спецборта 14-15 февраля в Исландию.

Он ответил на вопрос, использовался ли этот спецборт российской делегацией для переговоров с НАТО или США, о которых не объявлялось.

Песков объяснил, что специальный лётный отряд осуществляет полёты в соответствии со служебной целесообразностью — перевозит российские делегации и официальных лиц.

«Но я не готов вам давать какую-то информацию конкретно обо всех перелётах», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров.