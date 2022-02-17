Песков сообщил об искажении нюансов в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона

В заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана про слова президента России Владимира Путина о самопровозглашённых ЛНР и ДНР, обращённые к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, были искажены нюансы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очень важно, что нюансы здесь искажены — в заявлении господина министра», — сказал Песков.

По его словам, это чрезвычайно вредно в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня.

Песков отметил, что Путин не говорил Макрону, что идея Госдумы о признании ЛНР и ДНР не будет принята во внимание, а разъяснил, что это не законопроект, а инициатива КПРФ.

«Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счёт не существует», — заявили в Кремле.

Также Песков процитировал российского президента.

«У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет — это есть инициатива компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива, и она основной правящей партией — «Единой Россией» — не поддержана. Но инициатива такая есть», — заявил Путин.

Песков уточнил, что разговор двух лидеров проходил до голосования по инициативе в Госдуме.

Ранее CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца заявил, что Макрон призвал Путина не признавать независимости ДНР и ЛНР.